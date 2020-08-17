Сообщается, что француз уже сообщил Нидерландской футбольной ассоциации о готовности возглавить "оранжевых". Отметим, что ранее Венгер отказался занять пост главного тренера "Барселоны".
В контракте Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, который позволяет ему покинуть пост главного тренера национальной команды после Евро-2020.
Напомним, что Венгер тренировал лондонский "Арсенал" с 1996 по 2018 год. За это время "пушкари" завоевали 17 трофеев.
Источник: Daily Mail
В случае ухода Кумана в "Барселону" Венгер может возглавить сборную Нидерландов
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер готов возглавить национальную команду Нидерландов в случае ухода Рональда Кумана в "Барселону".
Фото: ФК "Арсенал"
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