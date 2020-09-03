Зинченко принес Украине победу над Швейцарией, Турция проиграла Венгрии

Сборная Украины одержала победу над Швейцарией в 1-м туре групповой стадии Лиги наций.
Фото: © ФФУ
Хозяева открыли счет на 14-й минуте: Александр Тымчик ассистировал Андрею Ярмоленко, который ударом пяткой из-за вратарской закатил мяч в сетку ворот швейцарской сборной. Гости отыгрались в конце первого тайма: с передачи Джаки отличился Сеферович. Победу украинской команде принес Александр Зинченко, отличившийся на 68-й минуте с передачи Богдана Михайличенко.

Зинченко принес Украине победу над Швейцарией, Турция проиграла Венгрии
Лига Нации УЕФА

1 тур

Украины - Швейцария 2:1


Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41.


Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка (Яремчук, 54), Жуниор Мораес.

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Цубер (Штеффен, 46), Мбабу, Джака, Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Эмболо, Сеферович.

Предупреждения: Эльведи, 59, Штеффен, 84, Тымчик, 86.

В сборная Турции на своем поле потерпела поражение от Венгрии со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник Доминик Собослаи.

Отметим, что Турция и Венгрия являются соперниками сборной России по группе 3.

Лига Нации УЕФА

1 тур

Турция - Венгрия 0:1


Голы: Собослаи, 80

Турция: Чакыр, Мераш, Сёюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан, Яндаш (Кахвечи, 58), Кылынч (Караман, 76), Чалханоглу, Йылмаз, Кутуджу (Язиджи, 46)

Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Аттила Салаи, Фиола, Надь, Шигер (Шефер, 60), Собослаи, Адам Салаи (Николич, 71), Шаллаи (Кальмар, 82), Холендер

Предупреждения: Йылмаз, 36, Шигер, 45, Фиола, 59, Ланг, 75, Кахвечи, 90+1

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Теги: сборная Украины Сборная Швейцарии
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