Зинченко принес Украине победу над Швейцарией, Турция проиграла Венгрии

Лига Нации УЕФА
1 тур
Украины - Швейцария 2:1
1 тур
Украины - Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41.
Украина: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка (Яремчук, 54), Жуниор Мораес.
Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Цубер (Штеффен, 46), Мбабу, Джака, Соу (Эбишер, 82), Варгас (Айети, 73), Эмболо, Сеферович.
Предупреждения: Эльведи, 59, Штеффен, 84, Тымчик, 86.
В сборная Турции на своем поле потерпела поражение от Венгрии со счетом 0:1. Единственный гол на 80-й минуте забил полузащитник Доминик Собослаи.
Отметим, что Турция и Венгрия являются соперниками сборной России по группе 3.
Лига Нации УЕФА
1 тур
Турция - Венгрия 0:1
1 тур
Турция - Венгрия 0:1
Голы: Собослаи, 80
Турция: Чакыр, Мераш, Сёюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан, Яндаш (Кахвечи, 58), Кылынч (Караман, 76), Чалханоглу, Йылмаз, Кутуджу (Язиджи, 46)
Венгрия: Гулачи, Орбан, Ланг, Аттила Салаи, Фиола, Надь, Шигер (Шефер, 60), Собослаи, Адам Салаи (Николич, 71), Шаллаи (Кальмар, 82), Холендер
Предупреждения: Йылмаз, 36, Шигер, 45, Фиола, 59, Ланг, 75, Кахвечи, 90+1