Скриншот: прямая трансляция "Матч Премьер"

- На мой взгляд, пенальти назначен правильно. Мелкадзе отталкивает Кругового рукой, и именно из-за этого Круговой теряет равновесие. Футболисты постоянно используют руки в борьбе за позицию. Здесь я вижу обычный игровой контакт и за него бы не свистнул.