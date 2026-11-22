- На мой взгляд, пенальти назначен правильно. Мелкадзе отталкивает Кругового рукой, и именно из-за этого Круговой теряет равновесие. Футболисты постоянно используют руки в борьбе за позицию. Здесь я вижу обычный игровой контакт и за него бы не свистнул.
В падении Круговой цепляет Мелкадзе за ногу как раз в момент приёма. Из-за этого Мелкадзе теряет контроль над мячом. Круговой мог зацепить его случайно. Это фол по неосторожности, - сказал Матюнин.
Вчера, 21 ноября, ЦСКА на домашнем стадионе уступил "Ахмату" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. На 52 минуте встречи главный арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота "армейцев" за фол Данила Кругового на Георгии Мелкадзе.