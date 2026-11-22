В субботу, 21 ноября, казанский "Рубин" на домашнем стадионе одержал победу над "Зенитом" со счетом 3:1 в 15 туре РПЛ. Таким образом, исполняющий обязанности главного тренера казанцев Олег Кузьмин стал первым тренером в истории клуба, выигравшим три первых матча в чемпионате России.
По итогам 15 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным баллом в своем активе.
Источник: телеграм-канал "ЦИФРОСКОП".
Тренер "Рубина" Кузьмин стал рекордсменом казанского клуба
Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Олег Кузьмин установил клубный рекорд.
Фото: ФК "Рубин"