Форвард "Факела" Максим Турищев рассказал, что изменил Хасанби Биджиев.

Фото: ФК "Факел"

Мы стали играть чуть надёжнее в обороне, стали более агрессивно вступать в единоборства, а также стали острее в атаке, - приводит слова Турищева Metaratings

По словам Турищева, с Биджиевым команда стала острее играть в атаке.- Что прежде всего изменилось в связи со сменой главного тренера?В субботу, 21 ноября, воронежский "Факел" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Максим Турищев и Белайди Пуси, с 20 минуты волжане играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил защитник Вячеслав Бардыбахин.По итогам 15 сыгранных туров команда Хасанби Биджиева располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с девятью набранными очками в своем активе.