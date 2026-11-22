В воскресенье, 22 ноября, махачкалинское "Динамо" примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
На данный момент команда Вадима Евсеева занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 16 набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 29 баллами в своем активе.