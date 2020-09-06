"Венгрия оказалась неуступчивой, техничной командой с характером. Будем считать, что это удачная игра с хорошим результатом, а тренеры уже разберут ошибки. Есть у нас проблемы, с моей точки зрения, нет игрока в центре поля, который бы вел игру, через которого организовывались атаки. Отмечу хороший настрой, самоотдачу и боевитость. Надеюсь в октябре увидеть более слаженную команду, с поставленной игрой", - приводит слова Колоскова ТАСС.
Матч сборных России и Венгрии завершился победой россиян со счетом 3:2. По итогам 2-х туров Лиги наций сборная России с 6 очками возглавляет свою группу. В октябре в рамках этого турнира национальная команда проведет 2 домашних матча против Турции и Венгрии.
Колосков - о сборной России: нет игрока в центре поля, который бы вел игру
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о матче сборной России против Венгрии в рамках Лиги наций.
Фото: РФС
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