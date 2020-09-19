"Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды этой страны. Для меня это будет честью. Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность во мне, чем тренеры камерунской национальной команды. Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени я приму решение", - передает слова Ондуа Footmercato.
Напомним, что Ондуа является воспитанником московского "Локомотива". В 2014 году хавбек перешел в ЦСКА, где за основную команду принял участие в одном матче в Кубке России, заменив в концовке встречи с "Химиком" Александра Головина. В 2018 году Ондуа подписал контракт с "Анжи", за который провел 25 матчей.
На данный момент полузащитник выступает за "Серветт". В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии Ондуа провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Бывший футболист ЦСКА Ондуа: мы с Черчесовым поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России
Камерунский полузащитник "Серветта" Гаэль Ондуа рассказал, что поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: ПФК ЦСКА
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