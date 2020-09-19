Бывший футболист ЦСКА Ондуа: мы с Черчесовым поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России

Камерунский полузащитник "Серветта" Гаэль Ондуа рассказал, что поддерживает контакт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды этой страны. Для меня это будет честью. Но главный тренер сборной России Станислав Черчесов проявляет большую заинтересованность во мне, чем тренеры камерунской национальной команды. Черчесов знает меня, мы поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России, это правда. Думаю, в скором времени я приму решение", - передает слова Ондуа Footmercato.

Напомним, что Ондуа является воспитанником московского "Локомотива". В 2014 году хавбек перешел в ЦСКА, где за основную команду принял участие в одном матче в Кубке России, заменив в концовке встречи с "Химиком" Александра Головина. В 2018 году Ондуа подписал контракт с "Анжи", за который провел 25 матчей.

На данный момент полузащитник выступает за "Серветт". В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии Ондуа провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ондуа ЦСКА Сборная России Черчесов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(8)

Последние новости

Бывший игрок "Рубина" Мартинс перешел в "Ухань"
Аллегри принял участие в танцевальном шоу (видео)
"Арсенал" - "Сочи". Стали известны составы команд
"Уфа" - ЦСКА. Влашич и Эджуке в стартовом составе 5
Черчесов: я не знаю Ондуа и ни разу с ним не общался 3
Дзюба - о мяче в ворота "Урала": обмануть в таких вещах ВАР невозможно 9
17-летний Беллингем установил рекорд Бундеслиги
Экс-президент "Локо" Наумов: думаю, в Лиге чемпионов "Локомотив" провалится 2
Березовский прокомментировал вылет "Динамо" из ЛЕ
Бывший президент "Локо" Наумов: по Миранчуку все сделали неправильно 4
"Лестер" арендовал Ундера у "Ромы" до конца сезона
Болельщики "Спартака" перед матчем с "Рубином" спели песню МакSим в центре Казани (видео) 4
Бывший футболист ЦСКА Ондуа: мы с Черчесовым поддерживаем связь. Я могу стать игроком сборной России 9
Защитник "Урала" Герасимов: только положительные эмоции, каждое очко с "Зенитом" на вес золота
"МЮ" провел встречу с агентами Теллеса
"Ахмат" тренируется в Москве перед матчем с "Динамо" (видео)
Щенников - о матче с "Уфой": важно стабильно набирать очки, постараемся вернуться в Москву с победой
"Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной ведущего "Русского лото" Михаила Борисова 9
"Севилья" отказалась продавать Кунде в "Ман Сити" за 55 млн евро
Восемь футболистов погибли в результате ДТП в Гане
Экс-инспектор ФИФА: гол Дзюбы должен был быть отменен. Он находился ближе к воротам, чем защитник "Урала" 19
"Томь" объявила о переходе Виталия Денисова
Зидан: никаких проблем с Бэйлом у меня не было
"Мы в шоке были. На табло-то мы видели - чистый офсайд". Панюков о спорном голе Дзюбы 7
Федотов - о голе Дзюбы в ворота "Урала": такое чувство, что нас обманывают 20
Голкипер "Локомотива" Тб: "Динамо" - сильный соперник, но мы не имели права проигрывать
Осечка "Оренбурга" и победа "Спартака-2". Обзор 10-го тура ФНЛ 2
"Арсенал" обыграл "Вест Хэм" благодаря голам Ляказетта и Нкетии
Семак: спад у Азмуна? В целом провели игру против "Урала" ниже своих возможностей 4
Анчелотти — о Хамесе: ему комфортно в этой команде, и у него все нормально
Все новости