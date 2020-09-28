Также в расширенный состав сборной включен защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который продолжает восстанавливаться от травмы.
Встречи подопечных Михаила Галактионова с командами Эстонии и Латвии пройдут 9 и 13 октября соответственно.
На данный момент молодежная сборная России с 17 очками возглавляет пятую отборочную группу ЧЕ-2021.
Источник: официальный сайт РФС
Чалов и Игнатьев вызваны в молодежную сборную России на матчи с Эстонией и Латвией
Тренерский штаб молодежной сборной России огласил список футболистов на отборочные матчи чемпионата Европы-2021 с Эстонией и Латвией.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!