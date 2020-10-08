Первое поражение сборной России в 2020 году. Оценки наших парней за противоречивый контрольный матч

Ключевой ошибкой Сослана стал момент с первым пропущенным голом – выход из ворот был крайне опрометчивым, Исаку оставалось просто попасть в пустые ворота. В дальнейшем грубых просчетов не допускал, хотя играл не слишком уверенно. Один раз выручил после удара из пределов штрафной. Во втором пропущенном голе не виноват – шансов отразить мяч после рикошета не имел.
Фернандес – 2.5
В первом тайме был неплох, регулярно подключался в атаки и пытался обострять. После перерыва несколько сник, был заменен на 61 минуте.
Кутепов – 1.0
Возвращение Ильи в сборную России получилось откровенно провальным. На 21 минуте упустил подопечного Исака при подаче штрафного и позволил ему легко забить. Имел шансы реабилитироваться в атаке, но и там запорол все, что смог, то пробивая с близкого расстояния далеко мимо ворот, то путаясь в собственных ногах и мешая партнерам. Во втором тайме начал еще и дарить мяч сопернику – его обрез едва не вывел один на один с Джанаевым одноклубника по «Спартаку» Ларссона. Похоже, вселять в Кутепова спокойствие и уверенность способен только Сергей Игнашевич.
Кудряшов – 2.0
Смотрелся надежнее своего партнера по центру обороны (это было нетрудно), вперед почти не подключался, оставаясь последним защитником при атаках и стандартах. Не самое плохое впечатление от игры Федора на не совсем привычной позиции (игра левым центральным в паре кардинально отличается от игры левым центральным в тройке) изрядно подпортил неудачно сблокированный удар, организовавший второй гол в ворота сборной России. Тем более досадный, что мяч-то изначально шел мимо…
Караваев – 3.0
Был одним из самых активных в первом тайме – постоянно подключался в атаку, лез в обводку, нанес несколько опасных ударов по воротам. Не забывал отрабатывать и свои прямые оборонительные обязанности. После замены Марио Фернандеса во втором тайме переместился на правый фланг.
Оздоев – 2.5
По первому тайму казалось, что Магомед играет не лучшим образом – он несколько раз ошибся в передачах, а также привез штрафной, после которого забила сборная Швеции. Но после его замены в перерыве стало понятно – именно незаметная черновая работа Оздоева обеспечивала то приятное игровое преимущество, которые было у сборной России в первом тайме. В отсутствие профильного опорника в нашем составе шведы без особого труда перехватили инициативу.
Газинский – 2.0
В первом тайме на пару с Оздоевым здорово держал под контролем середину поля. Но после перерыва, лишившись поддержки Магомеда, вчистую проиграл центр одноклубнику по «Краснодару» Оллсону.
Жирков – 2.5
Добросовестно отпахал на левой бровке полный матч, принимая непосредственное и активное участие в большинстве наших атак. На первых минутах матча нанес опасный удар в створ от линии штрафной, который с трудом отразил ногой шведский голкипер Йонссон. К сожалению, в полезный результат атакующая активность Юрия Валентиновича не обернулась – впрочем, это можно сказать практически обо всех наших игроках группы атаки.
Антон Миранчук – 2.5
В первом тайме был активен, разгонял атаки, при счете 0:0 опасно пробил издали в перекладину – от гола Антона отделили какие-то сантиметры. После перерыва сник. Не лучшим образом подавал угловые – практически все подачи, кроме самой первой, пришлись в ближнего защитника.
Мостовой – 2.5
Дебютный матч Андрея Мостового за сборную вышел не самым плохим лично для него, но и не блестящим. В первом тайме был активен, как и вся наша группа атаки – распасовывал, обводил, обострял. Во втором тайме сник и был заменен на 61 минуте.
Дзюба – 2.5
Капитан не выглядел так же активно, как обычно, и был явно не в лучшем моральном либо физическом состоянии. Тем не менее, он нередко выигрывал силовую борьбу (особенно запомнился «силовой прием» на Хольмене, когда экс-динамовец отлетел метров на 10 после толчка плечом в плечо), раздавал мячи партнерам, навешивал в штрафную – в общем, делал достаточно для того, чтобы у нашей команды было ощутимое визуальное преимущество, но в гол воплотить его не смог. В перерыве был заменен – Дзюба явно понадобится в официальных матчах, не стоило расходовать все его силы на контрольный.
Соболев – 2.5
До добавленных минут это был откровенно плохой матч Соболева – вышедший на второй тайм Александр запомнился в атаке главным образом некрасивыми симуляциями. Гол головой после подачи углового чуточку исправил общее впечатление.
Зобнин – 1.5
С функцией замены Оздоева Роман не справился совсем – пара Зобнин – Газинский после перерыва полностью уступила центр поля Оллсону и компании.
Черышев – 2.5
Выйдя на замену на 61 минуте, как следует обострить игру не смог, хоть и старался. Тем не менее, на счету Дениса результативный пас – именно он подал угловой на гол Соболеву.
Ионов – 2.0
Все, написанное про Черышева, в полной мере относится и к Алексею. Только без голевого паса.
Кузяев – 2.0
Вышел на замену вместо Газинского и особо игру не усилил.
Бакаев – 1.5
Вышел на усиление на 74 минуте, но был абсолютно незаметен на поле.
Фото: Константин Рыбин / РФС