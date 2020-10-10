Германия одержала победу над Украиной

Сборная Германии обыграла Украину в матче Лиге Наций.
Фото: Getty Images
Счёт в первом тайме открыл Маттиас Гинтер. В начале второго Леон Горецка увеличил преимущество гостей. На 77 минуте Руслан Малиновский размочил счёт, реализовав пенальти.

В прошлом матче Украина разгромно проиграла Франции в товарищеском матче. Сборная сильно пострадала из-за коронавируса, которым заболели несколько игроков, в том числе, два вратаря. В заявку на матч с французами даже попал 45-летний Шовковский.

Лига наций УЕФА, 3 тур

Украина 1:2 Германия

Голы: Гинтер, 20, Горецка, 49, Малиновский, 76 (пен.)

Украина: Бущан, Соболь, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко (Шапаренко, 77), Цыганков (Марлос, 69), Яремчук, Ярмоленко (Зубков, 69)

Германия: Нойер, Гинтер, Хальстенберг, Клостерман, Рюдигер, Зюле, Кроос, Киммих, Дракслер, Горецка, Гнабри

Предупреждения: Малиновский, 41, Кроос, 53

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Теги: Сборная Германии Сборная Украины Лига Наций
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