Полевые игроки сыграют в традиционной красной форме, а голкипер россиян проведет матч в черной футболке с голубыми вставками.
Напомним, что матч Россия - Турция пройдет сегодня, 11 октября, на "ВТБ Арене". Начало встречи - в 21:45 по Москве.
Источник: пресс-служба сборной России
Сборная России сыграет с Турцией в красной форме
Стал известен комплект формы, в котором сборная России выйдет на матч 3-го тура Лиги наций с командой Турции.
Фото: сборная России
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