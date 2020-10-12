45-летний вратарь Шовковский: попасть в заявку на матч с чемпионами мира - фантастические эмоции

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, который был заявлен в качестве вратаря на товарищескую игру с Францией, поделился эмоциями от попадания в заявку.

Фото: УАФ

- Я почти 4 года как не являлся действующим профессиональным спортсменом и не принимал участия ни в каких соревнованиях. Почти вляпался! Столкнувшись с такими обстоятельствами, вопрос моего выхода на поле не стоял от слова "вообще" по многим факторам.



Первый - ограниченное количество замен, а именно 6. И что ещё важно, что можно использовать только три остановки во время матча для того, чтобы эти замены сделать. Второй - это уважение. Уважение к игрокам сборной Украины и уважение к игрокам сборной Франции. Единственный вариант, при котором был возможен мой выход на поле, это травма или удаление нашего вратаря. Я рад, что этого не произошло!



Но скажу честно: я был счастлив еще раз пережить эти фантастические предматчевые эмоции от того, что как игрок попал в заявку на матч сборной Украины с действующими чемпионами мира. О таком можно только мечтать! - написал Шовковский на своей странице в "Фейсбуке".