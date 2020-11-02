Бакаев и Шапи вызваны в молодежную сборную России на матчи с Венгрией и Словенией Пресс-служба молодежной сборной России опубликовала состав на ноябрьские матчи национальной команды. View this post on Instagram ?? Наш состав на контрольные матчи с Венгрией (13 ноября) и Словенией (17 ноября). ? #НашиПарни #СборнаяРоссии #U21 A post shared by Молодёжная сборная России (@teamrussia_u21) on Nov 2, 2020 at 4:03am PST Подопечные Михаила Галактионова в рамках подготовки к финальной части молодежного чемпионата Европы 2021 года проведут контрольные матчи с командами Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября). Источник: "инстаграм" молодежной сборной России Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:06 Опубликовал: Андрей Бабич Теги: Бакаев Шапи-Сулейманов Молодежная сборная России Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5