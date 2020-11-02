"Рассматривается ли возможность, что игры чемпионата Европы пройдут только в России? Нет, я ничего по этому поводу не знаю. Мне даже трудно понять о чем вы говорите. Конечно, в нашей жизни возможно все, но я не знаю откуда вы взяли такую информацию", - приводит слова Сорокина Sport24.
Напомним, что Евро должно было пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен. В групповом этапе финальной стадии чемпионата Европы сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
В оргкомитете отреагировали на слух о возможном переносе Евро в Россию
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что чемпионат Европы может полностью пройти в России.
Фото: ТАСС
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