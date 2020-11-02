В оргкомитете отреагировали на слух о возможном переносе Евро в Россию

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что чемпионат Европы может полностью пройти в России.

Фото: ТАСС