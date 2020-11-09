"Пока никаких впечатлений нет, только вчера ночью приехали в расположение сборной. Сегодня провели первую тренировку восстановительного характера, поэтому пока впечатлений особых не испытываю. На самом деле, чувствуется, что здесь другой уровень подготовки, тренерского штаба и обстановки в целом. Видно, что это главная команда", - сказал Кучаев пресс-службе национальной команды.
В ноябре сборная России проведет матчи Лиги Наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также сыграет товарищескую игру с Молдавией (12 ноября).
Кучаев: пока особых впечатлений в расположении сборной России не испытываю
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о первых впечатлениях о вызове в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА
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