Встреча 5 тура дивизиона A Лиги наций между сборными Германии и Украины закончилась победой бундесманншафт со счетом 3:1.
Этот матч стал 96-м в составе национальной команды Украины для вратаря "Шахтера" Андрея Пятова, а количество пропущенных им в сборной мячей теперь составляет 73. Это новый антирекорд - автором прежнего был экс-голкипер "Динамо" Киев Александр Шовковский, ранее пропустивший 71 гол в 92 играх за сборную.
Украина после 5 туров с 6 очками занимает третью строчку в группе дивизиона A Лиги наций.
Пятов побил антирекорд Шовковского в сборной Украины
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в матче Лиги наций против Германии (1:3) превзошел антирекорд Александра Шовковского по пропущенным голам в национальной команде.
Фото: AFP
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