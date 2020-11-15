Встреча с Турцией может иметь определяющее значение для сборной России. Наша команда идет на первом месте в группе с 8 очками после 4 матчей и должна остаться выше Венгрии, у которой сейчас 7 очков - первое место в группе принесет повышение в классе на следующую Лигу наций и высоковероятное место в стыковых полуфиналах за выход на ЧМ-2022. Для этого нужно обязательно брать очки во встречах с Турцией и Сербией - надежда на осечки соперника практически никогда не приводила нас к положительному результату. Вторая важная задача сборной России - остаться во второй корзине посева для жеребьевки квалификации к чемпионату мира в Катаре, и для этого тоже необходимо набирать очки.
Сборная Турции, в свою очередь, сражается за выживание в дивизионе B - у турков 3 очка, и они всего лишь на 1 пункт опережают Сербию. В тоже время еще не упущены математические шансы побороться и за первое место - такой вариант для Турции станет возможным в случае обоюдных осечек России и Венгрии в обоих оставшихся матчах.
Сборная России находится сразу в двух действующих сериях - безвыигрышной (4 матча) и ничейной (3 матча). Точно такая же ситуация и у сборной Турции, только ее серии более продолжительные: беспобедная составляет 6, а ничейная 5 матчей. Из пяти последних очных дуэлей в двух случаях были сильнее российские футболисты, остальные три встречи закончились вничью.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч Премьер" - просмотр матча Турция - Россия онлайн возможен по подписке на календарный период или на конкретную игру. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:00 МСК 15.11.2020
Турция - Россия. Где смотреть матч онлайн 15 ноября 2020
В матче 5 тура дивизиона B Лиги наций сборная России сыграет в Стамбуле со сборной Турции.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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