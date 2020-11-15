- Многих немного смутил матч с Молдавией. Хотя понятно, что эта встреча была не для всех нужная. Понятно, что ребят покритиковали, потому что даже в таком составе Молдавию надо обыгрывать, ну или хотя бы гол забивать. Но с Турцией, конечно, мы так слабо не сыграем, - передает слова Мостового "Чемпионат".
Сборная России 12 ноября сыграла вничью со счетом 0:0 товарищеский матч против сборной Молдавии в Кишиневе. Наша команда нанесла 18 ударов по воротам соперника и 5 ударов в створ, но так и не смогла забить победный гол. 15 ноября команда Станислава Черчесова встретится в Стамбуле со сборной Турции в матче 5 тура группы 3 дивизиона B Лиги наций.
Мостовой: так слабо, как с Молдавией, мы с Турцией не сыграем
Экс-игрок сборной России и телеэксперт Александр Мостовой рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча Лиги наций Турция - Россия.
Фото: AFP
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