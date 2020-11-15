Наставник сборной Турции Шенол Гюнеш после победы над сборной России (3:2) остался недоволен игрой своей команды в начале матча.
- Нам пришлось столкнуться со многими трудностями в этом матче. В первые 10 минут нас просто не было видно на поле. Но потом мы собрались и стали единым целым. И действовали лучше на протяжении всей оставшейся встречи, - передает слова Гюнеша Fanatik.
В матче 5 тура дивизиона B Лиги наций сборная Турции в Стамбуле победила национальную команду России со счетом 3:2. На 11 минуте игры счет открыл полузащитник российской сборной Дмитрий Черышев, но удаление Андрея Семенова на 24 минуте после ошибки Магомеда Оздоева позволило хозяевам поля переломить ход матча в свою пользу.
Главный тренер Турции Гюнеш: в начале матча с Россией нас просто не было видно на поле
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал игру своей команды против сборной России (3:2).
Фото: Getty Images
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