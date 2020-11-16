Поединок завершился минимальным поражением российском команды со счетом 2:3. Напомним, что польский арбитр Марчиняк на 25-й минуте удалил Андрея Семенова, а во втором тайме назначил пенальти в ворота России.
"Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марчиняк. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром", - сказал Павлюченко.
После игры с Турцией Павлюченко заявил, что поляки русских не любят.
Сборная России занимает первое место в группе, набрав 8 очков. В заключительном туре российская команда сыграет на выезде с Сербией. Поединок состоится 18 ноября. В этой игре команде Станислава Черчесова нужна победа, чтобы гарантировать себе первое место в группе.
Источник: Sport24
Павлюченко: мои слова не были адресованы польской нации, а конкретно арбитру Марчиняку
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко прокомментировал свои слова после матча Лиги Наций Турция - Россия.
Фото: Daily Mail
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