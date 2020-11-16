Польская судейская бригада во главе с Даниелем Стефански заменена на англичан. Главным арбитром встречи назначен Энтони Тэйлор. Помогать ему будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр – Матей Юг. Встреча пройдёт 18 ноября в Белграде. Начало – в 22:45 МСК.
Напомним, что матч Турция - Россия (3:2) обслуживала польская бригада арбитров.
Источник: телеграм-канал РФС
Польская судейская бригада заменена на английскую в матче России и Сербии
Матч сборных России и Сербии в Лиге наций обслужит английская бригада арбитров.
Фото: АПЛ
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