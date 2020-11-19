"Черчесов подпустил молодых, когда приперло. Извините, но так воздух портят в помещении". Уткин раскритиковал тренера сборной

Футбольный блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова после разгромного поражения от Сербии (5:0) в Лиге наций УЕФА.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

"Мы сейчас говорим о том, что не те футболисты оказались в команде. Опять-таки тренер Станислав Черчесов на послематчевой конференции напоминает нам, что молодых нужно подпускать осторожно и аккуратно. Так что же ты их не подпускал два года к этой сборной?! Только когда приперло, тогда и подпустил. Так подпускают, извините, не молодых, так воздух портят в помещении", — сказал Уткин.



Напомним, что из-за поражения сербам национальная команда не смогла подняться в Лигу А Лиги наций, а также потеряла позиции в рейтинге сборных УЕФА. Таким образом, Россия будет в 3-й корзине при жеребьевке квалификации чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.



Источник: ютуб-канал Василия Уткина

