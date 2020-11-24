"Интервью Станислава Черчесова еще раз подтвердило тезис о том, что хэштег #нашипарни пора поменять на #егопарни и забыть на какое-то время понятие "сборная России". Потому что никакой сборной страны нет и пока не предвидится.
Об этом нам говорят заданная интонация и реплика о Миранчуках и Чалове. Они же не так, как надо, играют, если упростить реплику. Но ведь не так, как надо, они играют только в сборной России. Ее вроде бы тренирует герой сегодняшнего дня. Скажем, у Гасперини Алексею Миранчуку хватило пол-урока для двух голов за незнакомую команду.
А лучше, как выяснилось, отличный скромный парень Антон Заболотный. Но футболист вполне средний. Есть лучше, но позицию хэд-коуча мы поняли — по мне, лучше 0:5 от Сербии и 0:0 с Молдовой. А вы, Денис Казанский, не мешайте мне тут. Тренеры так себя обычно не ведут. Цари, вожди, повелители — пожалуй. И это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали.
Вышло отличное интервью, образ Станислава Черчесова раскрыт. Шоумен он превосходный. Это не скучно. Но ведь и 0:5 — тоже не скучно. А Дэн Казанский — суперстар! Высший класс!" — написал Нагучев в своем телеграм-канале.
Нагучев - об интервью Черчесова: это вы еще внеэфирные реплики повелителя сборной России в рекламных паузах не слышали
Комментатор Роман Нагучев оценил резкие высказывания главного тренера сборной России Станислава Черчесова в недавнем интервью на "Матч ТВ".
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!