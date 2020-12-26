- Было много новых ребят. Все понимают ответственность, выкладываются на 120%. Никто не хочет проигрывать - все прекрасно осознают, где находятся. У сербов тогда залетело всё. С Турцией, если бы не удаление… Две ошибки выбили команду из колеи, мы остались вдесятером, соперник этим воспользовался. Сербия и Турция - команды высокого уровня, там много топовых игроков. Но и нашу команду не стоит судить только по этим матчам. Впереди отбор на ЧМ-2022 и Евро - тогда и посмотрим, - цитирует Чалова "Чемпионат".
Сборная России в ноябре 2020 года провела три матча, в которых добилась одной ничьей и потерпела два поражения. Товарищеская игра со сборной Молдавии в Кишиневе принесла ничью со счетом 0:0 - наша команда имела преимущество, но не смогла воплотить его в забитые голы. Матч 5 тура Лиги наций в Стамбуле закончился поражением от Турции (2:3): сборная России открыла счет, но удаление защитника Андрея Семенова, вызванное ошибкой полузащитника Магомеда Оздоева, помогло хозяевам поля переломить ход игры. Встреча 6 тура Лиги наций в Белграде завершилась разгромным поражением команды Станислава Черчесова от сборной Сербии (0:5).
Чалов рассказал, почему сборная России провалилась во время ноябрьского сбора
Форвард сборной России и ЦСКА Федор Чалов объяснил причины неудачного выступления национальной команды в ноябре 2020 года.
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!