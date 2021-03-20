"Узнал сегодня днем: позвонили, сказали ехать сдавать тест на ковид. Очень неожиданно и приятно одновременно. Настрой боевой. Главное сейчас на полную катушку выкладываться на тренировках и успешно провести предстоящие игры", - приводит слова Тюкавина "Спорт-экспресс".
18-летний Тюкавин заменит в молодежке травмированного полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. В нынешнем сезоне в составе основной команды московского "Динамо" нападающий принял участие в 9-и матчах во всех турнирах, забив в них 3 гола и сделав 1 ассист. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Тюкавин - о вызове в молодежную сборную: очень неожиданно и приятно
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал вызов в молодежную сборную России для участия в финальном раунде группового турнира Евро-2021.
Фото: ФК "Динамо"
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