"Я бы не обвинял Маслова за два пенальти, которые были на нем заработаны. Для меня ключевым моментом был нереализованный гол от Захаряна в начале, но его тоже обвинять нельзя.
Надо обыгрывать Данию с определенной разницей в мячах. Шансы у нас есть. Нужно не отходить от своей игры. Немножко нужно подкорректировать линию обороны, добавить немного терпения и сдержанности", - приводит слова Онопко "Спорт-экспресс".
Напомним, что победу молодежной сборной Франции над сверстниками из России принесли голы Одсонна Эдуара и Нанитамо Иконе, забитые с пенальти. Оба 11-метровых были назначены после нарушений правил защитника "Спартака" Павла Маслова.
В решающем матче за выход из группы молодежная сборная России сыграет с командой Дании. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени 31 марта.
Онопко: я бы не обвинял Маслова. Ключевым моментом был нереализованный гол от Захаряна
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение молодежной сборной России в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2021 с командой Франции (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА
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