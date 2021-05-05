– Буквально на днях будут подписаны соответствующие документы, которые будут регламентировать допуск иностранных болельщиков в Россию. Как только этот документ будет обнародован, мы, естественно, уведомим об этом УЕФА. И многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно, – рассказал Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".
Чемпионат Европы-2020 был перенесен на лето этого года из-за пандемии коронавируса. Стартовый матч турнира состоится 11 июня между сборными Турции и Италии в Риме. Сакт-Петербург примет семь матчей европейского первенства с 12 июня по 2 июля.
Сборная России сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией в группе В. Первую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня с национальной командой Бельгии, стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Сорокин: многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно
Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин заявил, что иностранные болельщики смогут посетить матчи в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости
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