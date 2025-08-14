Вы думаете, что все профессиональные клубы платят зарплату сами? Почему они тогда обращаются к гос бюджету? Вообще все клубы в РПЛ должны быть частными. Это же бизнес. Это профессиональная организация. Они сами должны зарабатывать и отчитываться о своих доходах. А если клуб берет деньги из бюджета, как он может называться профессиональным?» — заявил Роднина «СЭ».
Ранее в СМИ появились новости, что Минспорт РФ планирует ввести потолок зарплат в РПЛ.
В прошлом сезоне РПЛ золотые медали выиграл «Краснодар», владельцем которого является частное лицо — Сергей Галицкий.
Депутат Госдумы: все клубы в РПЛ должны быть частными
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что все команды Российской Премьер-лиги должны существовать как частные организации, самостоятельно зарабатывающие средства.
