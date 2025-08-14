Пономарёв: агентов нужно выгнать к чертовой матери из футбола. Это самые настоящие приживалы, головы бы им оторвал

«Агентов нужно выгнать к чертовой матери, чтобы их не было в футболе. Это самые настоящие приживалы, или прыткие акулы, которые питаются падалью на теле другой акулы. Это тоже самое. Зачем мы взяли пример с Запада? Просто безобразие с этими агентами, головы бы им оторвал.
Ранее как действовали: тренеры ездили самостоятельно, у них были люди, которые давали посмотреть каждого футболиста. Они присутствовали на играх инкогнито, его никто не видел и не знал», – отметил Пономарёв «Совспорту».
В настоящее время первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», набрав 12 очков после 4 туров. На второй строчке располагается «Краснодар» с 9 очками. С третьей по пятую строчку занимают «Крылья Советов», «Балтика» и ЦСКА.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв подверг жёсткой критике деятельность футбольных агентов.
Фото: РФС