По информации La Repubblica «Спартак» предложил за Бельтрана € 10 млн. Однако флорентийский клуб готов обсуждать переход только в случае выплаты не менее € 15 млн.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к 24-летнему аргентинцу проявляет и петербургский «Зенит».
Бельтран выступает за «Фиорентину» с лета 2023 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 12,6 миллионов евро. С тех пор он провел 98 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 9 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.
"Спартак" предложил €10 млн за полузащитника, которым интересовался "Зенит" — источник
Московский «Спартак» направил «Фиорентине» запрос на трансфер атакующего полузащитника Лукаса Бельтрана.
Фото: IMAGO