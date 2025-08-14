В Саранске возникла серьёзная проблема с входом на арену на матч "Пари НН" и "Ростова" — источник

Перед матчем 2-го тура Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом» в Саранске возникла серьёзная проблема с входом на арену.

Фото: Мордовия Арена

По информации журналиста Карпова работает только один — 4-й — гейт, тогда как остальные закрыты, и всех зрителей направляют туда.



Процедура досмотра идёт крайне медленно, очередь практически не двигается. К 19:45 многие болельщики начали разворачиваться и покидать стадион, опасаясь, что так и не успеют попасть на игру.



«Пари НН» проводит домашние матчи в других городах, так как их стадион в Нижнем Новгороде ремонтируют. Работы завершат примерно через месяц.