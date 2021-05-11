Ранее пресс-служба РФС опубликовала список. В нём несколько удивило отсутствие форварда "Локомотива" Фёдора Смолова.
Чемпионат Европы стартует через месяц. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.
"Логичны вопросы по Смолову. Он после нового года играл неплохо, хоть и мало забивал. Но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже. Состав ещё значительно поменяется, до турнира целый месяц. Не удивлюсь, если увидим Смолова, а мне было бы интересно посмотреть на Тюкавина", - цитирует Созина "Чемпионат".
Созин: логичны вопросы по Смолову, но нельзя сказать, что Соболев и Заболотный были хуже
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о публикации расширенного состава сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: "Чемпионат"
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