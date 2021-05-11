- Есть ли неожиданные имена в этом списке?
- В таких ситуациях всегда есть футболисты, которые вызывают вопросы. Но мы должны доверять тренеру, и если он считает, что эти игроки ему помогут в матчах, то и за результат этих матчей отвечать тоже ему.
- Понятен ли вам невызов Смолова?
- Я бы хотел увидеть его в составе сборной на Евро, но все ведь зависит от тренера. Если Черчесов считает, что Смолов не сможет помочь команде, так тому и быть.
- Постепенное приближение молодых игроков к основной команде это действительно омоложение состава?
- Конечно, многих молодых ребят вызывают в национальную команду "авансом", для того, чтобы они почувствовали атмосферу. Но некоторые, если они талантливы, вызываются в сборную, чтобы помочь ей на поле. Но сейчас ведь еще большой вопрос, кто в итоге поедет. Может случится много чего, а состав может поменяться.
- В сборную возвращается Матвей Сафонов. Заменит ли он Гильерме, или же Маринато может вернуться в команду?
- Мы все видим, что возраст для сборной не помеха. И если футболист хорошо проводит сезон, то безусловно он будет вызван в сборную. Черчесов себе не враг, так что у Гильерме есть все шансы.
Никита Зайцев, Rusfootball.info
Булыкин: всегда есть имена, вызывающие вопросы, но за результат отвечать Черчесову
Экс-игрок "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о расширенном составе сборной России на Чемпионат Европы.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!