Борис Игнатьев: молодёжь Черчесов берёт, исходя из правила, готовь сани летом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал состав сборной России для подготовки к чемпионату Европы.
Фото: Sportbox
- Бросилась в глаза стабильность состава нашей сборной. В то же время Черчесов пригласил в команду и молодёжь, - отметил Игнатьев. - Практически все те игроки, которых главный тренер хорошо изучил, сейчас под знаменами.

Молодёжь, думаю, Черчесов берёт, исходя из правила, готовь сани летом. То есть с прицелом на будущее. Ну, может быть, если кто-то из них сейчас "выстрелит", тогда, да, возьмёт, наверное. В целом опять же, думаю, что это уже завтрашний день.

Захарян и Мухин? Ну, я не вижу того же Захаряна в самом ближайшем будущем. Не думаю, что Черчесов рассчитывает на него как на игрока, который должен быть в команде в обязательном порядке. Главный тренер видит талантливых футболистов. Надо отдать ему должное, он не зажимается, а, напротив, раскрывается, приглашая в команду молодых игроков. От этого выигрывает футбол и наша сборная.
Но в целом, конечно, надо отметить, у нас не особо богатый выбор в нашем футболе.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info
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Теги: Игнатьев Б Россия
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