Соболев: устал от сравнений с Дзюбой. В чем он лучше?

Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о сравнении себя с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: сборная России
— Устал от сравнений с Дзюбой. В чем он лучше? Он забил 20 голов за сезон. Вот и все. Он лучший в том, что больше забил голов. Смолов? Не моя работа — сравнивать нападающих. Пусть это делают тренеры, болельщики и эксперты, — цитирует нападающего Eurostavka.

24-летний Соболев в минувшем сезоне провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал пять голевых передач.

32-летний Дзюба в 34 матчах забил 22 гола и отдал девять голевых передач.

Оба футболиста попали в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы.

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Теги: Зенит Спартак Сборная России Соболев Дзюба
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