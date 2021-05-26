— Устал от сравнений с Дзюбой. В чем он лучше? Он забил 20 голов за сезон. Вот и все. Он лучший в том, что больше забил голов. Смолов? Не моя работа — сравнивать нападающих. Пусть это делают тренеры, болельщики и эксперты, — цитирует нападающего Eurostavka.
24-летний Соболев в минувшем сезоне провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал пять голевых передач.
32-летний Дзюба в 34 матчах забил 22 гола и отдал девять голевых передач.
Оба футболиста попали в расширенный список сборной России на предстоящий чемпионат Европы.
Соболев: устал от сравнений с Дзюбой. В чем он лучше?
Нападающий сборной России Александр Соболев высказался о сравнении себя с форвардом Артемом Дзюбой.
Фото: сборная России
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