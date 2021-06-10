Гаджиев высказался о возможности выступления сборной России без чистого нападающего в матче с бельгийцами. По его мнению, наставник сборной Станислав Черчесов вряд ли решится сыграть по такой схеме.
"Стоит ли сборной России отказаться от схемы с чистым форвардом в этом матче? Безусловно, это имеет право на жизнь. Тот же "Манчестер Сити" играет без чистых нападающих и преуспевает. Толковый тренер и отличные исполнители помогают им реализовывать подобные идеи.
Решится ли сыграть без чистого форварда Черчесов? Не думаю. Чтобы играть как "Манчестер Сити", надо иметь исполнителей подобного уровня в средней линии. А сборная России такими не располагает", - сказал Гаджиев.
Отметим, что сборная России встретится с бельгийцами в матче первого тура группового этапа Евро. Игра пройдет 12 июня. Также в группе команда Черчесова сыграет с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Источник: RT
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Гаджиев высказался о возможности игры сборной России без чистого форварда в матче с Бельгией
Экс-наставник "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче сборной России с командой Бельгии на Евро-2020.
Фото: Sportbox
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