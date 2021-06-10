Маркизио отметил, что сборная России является хорошей командой. Также он вспомнил, что дружит с форвардом "Зенита" и российской национальной команды Артемом Дзюбой.
"У вас хорошая команда, где играет мой друг Дзюба. Лучший капитан!" - сказал Маркизио.
Кроме того, бывший игрок "Зенита" поделился прогнозом на Евро.
"Думаю, первое место займет Франция, а далее — кто-то из таких команд, как Италия, Англия, Испания, Португалия и Германия", - заявил Маркизио.
Источник: Матч ТВ
Маркизио: сборная России - хорошая команда, в которой играет мой друг Дзюба. Лучший капитан!
Экс-игрок "Зенита" Клаудио Маркизио высказался о сборной России в преддверии чемпионата Европы.
Фото: "Зенит"
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