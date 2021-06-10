Депутат Свищев - о форме сборной Украины: давайте скинемся и купим им нормальную, если у них денег нет

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА о необходимости убрать фразу "Героям слава" с формы сборной Украины.
Фото: uaf.ua
"Скажем так, что это решение – промежуточная победа здравого смысла. Но это не совсем то, что мы хотим. Нам нужно, чтобы на форме многоуважаемой национальной сборной Украины не было никаких агитационных призывов, в том числе спорных территориальных вопросов на карте. Для них спорных, для нас-то вопрос решен.

Россияне, я думаю, не смогут принять такую форму. Если у них нет денег на новую форму, так давайте скинемся и купим им новую, нормальную, без всяких вышитых территорий", - цитирует Свищева "СЭ".

Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро-2020. На экипировке содержатся слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображена карта страны с Крымом в ее составе. Изначально УЕФА утвердил игровой комплект формы сборной Украины на Евро-2020, на котором изображены границы государства с республикой Крым, вышедшей из состава страны путем референдума в 2014 году. С того момента Крым является субъектом Российской Федерации. Форма сборной Украины вызвала недовольство у многих россиян. Позже организация обязала украинцев убрать слоган "Героям слава" с формы. В УЕФА посчитали, что его сочетание с другим указанным выше слоганом имеет политический характер. Карту страны с Крымом УЕФА не стал запрещать.

Евро-2020, перенесенный на нынешний год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля. В России матчи турнира примет петербургская "Газпром Арена". Сборная России на групповой стадии Евро сыграет против команд Дании, Финляндии и Бельгии. Первый матч подопечные Черчесова проведут 12 июня против бельгийцев. Стартовый свисток в этой игре будет дан в 22:00 мск.

Сборная Украины сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Северной Македонии и Австрии на Евро-2020. 13 июня в Амстердаме украинцы сыграют с голландцами. Матч на "Йохан Кройф Арене" начнется в 22:00 мск.

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Теги: Свищев Сборная Украины Евро-2020
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