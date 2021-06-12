Бельгийский журналист: наша сборная находится на две ступени выше российской, мы должны выиграть

Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа поделился мнением о предстоящем матче сборной Бельгии с командой России на Евро-2020.
Фото: Getty Images
Журналист отметил, что сборная Бельгии должна обыграть россиян, поскольку существенно превосходит их в классе. По его словам, проблемы сборной России могут быть связаны с потерей опытных игроков в защитной линии.

"Мы на две ступени выше России, должны выиграть. У нас команда сильнее. Я знаю Дзюбу, Головина, Марио Фернандеса. Но вы потеряли много опытных игроков в защитной линии: потеряли Игнашевича, ушел Акинфеев. У нас будет две больших потери: Де Брёйне и Витсель. Я думаю, что Азар тоже не выйдет в старте. Может быть, появится по ходу встречи, если будет нужен", - сказал Дюбуа.

Отметим, что матч между сборными Бельгии и России пройдет сегодня, 12 июня, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат

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Теги: Сборная Бельгии Сборная России Евро-2020
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