"Негры сами могли бы перед нами колени преклонять". Червиченко - об отказе сборной России поддержать движение BLM

Напомним, ранее стало известно, что игроки российской сборной не будут становиться на колено в поддержку указанного движения перед матчами Евро-2020.
Червиченко заявил, что это правильное решение со стороны сборной России.
"Абсолютно правильное решение. Мы негров не порабощали, не угнетали. В отличие от страны наших сегодняшних соперников, которые истребляли их в Конго в несметном количестве. Мы, наоборот, их всегда поддерживали, во времена СССР строили им дороги, трубопроводы. Они, кроме ништяков, ничего от нас не получали. Тут могло бы быть обратное: негры могли бы перед нами колени преклонять", - сказал Червиченко.
Отметим, что сегодня, 12 июня, сборная России сыграет с Бельгией в матче первого тура группового раунда Евро-2020. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
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Фото: YouTube-канал Глеба Чернявского
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