Напомним, что после крупного поражения команды Станислава Черчесова в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Бельгией (0:3) глава львовского клуба сказал: "*** [поимели] москалей, что еще может быть лучше?". Также Смалийчук добавил, что ненавидит россиян.
"Президенту "Карпат" не стоило комментировать поражение сборной России в такой жесткой и хамской манере. Это даже не этично по отношению к коллегам. Такие вещи недопустимы в цивилизованном спорте. Эта радость показывает полную слабость этого человека.
Никому не известный президент никому не нужного клуба, который в своей жизни ничего не завоевал. Что он хочет этим добиться? Пару-тройку подписчиков в инстаграме? Так он их получит. А в целом не стоит всерьез воспринимать слова этого человека", - приводит слова Свищева Sport24.
Напомним, что сборная Украины, которую возглавляет Андрей Шевченко, в стартовой игре на Евро-2020 уступила национальной команде Нидерландов (2:3). Первый тайм встречи завершился без забитых мячей, однако уже к 58-й минуте "оранжевые" добились двукратного преимущества благодаря голам полузащитника Джорджиньо Вейналдума и форварда Ваута Вегхорста. Украинцам удалось восстановить паритет в счете усилиями вингера Андрея Ярмоленко и нападающего Романа Яремчука. Победу сборной Голландии принес латераль Дензел Дамфрис.
"*** москалей, что может быть лучше?" Президент "Карпат" порадовался поражению России от Бельгии
"Президент никому не нужного клуба". В Госдуме отреагировали на злорадство главы "Карпат" по поводу поражения сборной России
Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, ответил на резкий выпад президента "Карпат" Олега Смалийчука в адрес сборной России.
Фото: Getty Images
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