Колосков заявил, что сборная способна достойно сыграть с датчанами в матче третьего тура группового раунда Евро. Также он отметил, что на данный момент лучший игрок российской сборной на турнире - Георгий Джикия.
"Верю в то, что сборная сыграет достойно. Сыграть достойно, значит добиться результата, так что ждем понедельника.
Головин играет на уровне своих возможностей. Ничего сверхъестественного он не показывает. Он пока еще не гений-футболист. Он старается и показывает движение в каждом матче. На мой взгляд, лучший игрок сборной за этот отрезок – это Джикия", - сказал Колосков.
Отметим, что сборная России сыграет с Данией 21 июня. Матч пройдет в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Источник: Чемпионат
Колосков: лучший игрок сборной России на Евро - Джикия. Головин пока еще не гений
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о выступлениях сборной России на Евро-2020.
Фото: РИА Новости
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