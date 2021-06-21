Певец заявил, что верит в победу сборной России. По его мнению, матч закончится со счетом 2:1 в пользу команды Станислава Черчесова. Также Нарцисс заявил, что хотел бы, чтобы россияне сыграли с двумя форвардами в матче с Данией.
"Верю, что Россия выиграет по-любому. Мой прогноз, что матч закончится со счетом 2:1. Уверен в победе. Надеюсь, что в атаке мы будем активны и конкретнее, потому что в последних матчах нам в атаке приходилось тяжело. Надеюсь, что мы будем играть в два форварда. Было бы круто, чтобы с Дзюбой вышел Соболев", - сказал Нарцисс.
Отметим, что матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня, и начнется в 22.00 мск.
Источник: Sport24
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Пьер Нарцисс - о матче с Данией: надеюсь, что мы сыграем в два форварда. Было бы круто увидеть Дзюбу и Соболева
Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.
Фото: Global Look Press
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