Пьер Нарцисс - о матче с Данией: надеюсь, что мы сыграем в два форварда. Было бы круто увидеть Дзюбу и Соболева

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс поделился ожиданиями от матча сборных России и Дании в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Фото: Global Look Press