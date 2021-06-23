Депутат отметил, что для того, чтобы понять, какая из двух команд сильнее, нужно провести товарищеский матч.
"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. <...> Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не нужно сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол", - сказал Свищёв.
Напомним, что сборная России прекратила выступления на Евро-2020, заняв последнее место в группе B с тремя очками в запасе. Украинская сборная также набрала три очка. При этом украинцы вышли в плей-офф Евро с третьего места в группе C. Соперником Украины в первом раунде плей-офф турнира станет команда Швеции.
Источник: Чемпионат
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В Госдуме предложили провести товарищеский матч между сборными России и Украины
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.
Фото: Getty Images
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