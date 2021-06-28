Варга - о выступлении сборной России на Евро: очень грустно, ожидания были выше

Варга отметил, что ожидания от выступления сборной России были выше. Также он высказался о недопуске российских болельщиков на матч третьего тура группового раунда Евро с Данией (1:4). Отметим, что датские власти отказались пускать на матч болельщиков из России из-за антиковидных ограничений.
"Очень грустно, ожидания были выше. Понимаю, что у вас, как и у Венгрии, нет крутых звезд в составе, но на чемпионате мира выступили хорошо. <...> Жаль, что в Данию не пустили российских болельщиков, это очень несправедливо. Кстати, Венгер часто говорит, что есть несправедливое отношение к Восточной Европе, причем говорит это даже на публичных мероприятиях. Он хоть и западный человек, но привык высказывать, что думает", - заявил Варга.
Напомним, что сборная России прекратила выступления на Евро, финишировав на последнем месте в группе B с тремя очками в запасе.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РФС
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