- Думаю, тройка останется по итогам первой части сезона такой же, как и сейчас.
У "Спартака", который идёт третьим, хороший запас по очкам, плюс ещё и расписание проходное. Хотя мы знает, чем проще матч для "Спартака", тем сложнее. Если что-то и поменяется, то это смена позициями между "Спартаком" и "Динамо", - передаёт слова Червиченко Vprognoze.ru.
На данный момент "Зенит" возглавляет таблицу РПЛ, имея 31 очко после 14 туров. Столько же набрало "Динамо", которое уступает петербуржцам по дополнительным показателям. "Спартак" с 29 очками располагается на третьей позиции.