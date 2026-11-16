Измайлов раскрыл, рассматривает ли "Балтика" иностранцев на должность спортивного директора

- Процесс по поиску нового спортивного директора находится в активной стадии. Рассматриваем несколько кандидатов, ведем переговоры.
Рассчитываем, что в скором времени объявим о назначении. Есть ли среди кандидатов иностранцы? Нет, они все из России, - цитирует Измайлова "Матч ТВ".
Должность стала вакантной после ухода Армена Маргаряна в начале октября.
Сейчас "Балтика" располагается на девятой строчке РПЛ, имея в активе 17 очков. Следующий матч калининградцы проведут 21 ноября на выезде против "Оренбурга".