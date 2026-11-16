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Измайлов раскрыл, рассматривает ли "Балтика" иностранцев на должность спортивного директора

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов сообщил, что калининградский клуб ведёт переговоры с несколькими кандидатами на пост спортивного директора.
Фото: РПЛ
По его словам, все претенденты являются россиянами, а назначение планируется объявить в ближайшее время.

- Процесс по поиску нового спортивного директора находится в активной стадии. Рассматриваем несколько кандидатов, ведем переговоры.

Рассчитываем, что в скором времени объявим о назначении. Есть ли среди кандидатов иностранцы? Нет, они все из России, - цитирует Измайлова "Матч ТВ".

Должность стала вакантной после ухода Армена Маргаряна в начале октября.

Сейчас "Балтика" располагается на девятой строчке РПЛ, имея в активе 17 очков. Следующий матч калининградцы проведут 21 ноября на выезде против "Оренбурга".

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