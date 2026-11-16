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Анчелотти - о критике Ромарио: он слишком много говорит

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего национальной команды Ромарио.
Фото: Getty Images
Ранее экс-футболист призвал отправить итальянца в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

- Ромарио высказал своё мнение - и это право каждого: говорить правду, ложь или глупости.

Правда в том, что Ромарио слишком много говорит, - и это его право, - цитирует Анчелотти Globo.

В последнем товарищеском матче команда Анчелотти проиграла Японии (2:3). Следующую встречу бразильцы проведут 17 ноября против Сингапура.

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