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Анчелотти - о критике Ромарио: он слишком много говорит
Сегодня, 23:20
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на критику со стороны бывшего нападающего национальной команды Ромарио.
Фото: Getty Images
Ранее экс-футболист призвал отправить итальянца в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
- Ромарио высказал своё мнение - и это право каждого: говорить правду, ложь или глупости.
Правда в том, что Ромарио слишком много говорит, - и это его право, - цитирует Анчелотти Globo.
В последнем товарищеском матче команда Анчелотти проиграла Японии (2:3). Следующую встречу бразильцы проведут 17 ноября против Сингапура.
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Карло Анчелотти
Сборная Бразилии
Ромарио
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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