По мнению Наумова, чемпионат Европы выиграет сборная Англии. Бывший президент "Локомотива" отметил хорошую игру "трех львов" в защите.
"Кто выиграет турнир? Мне кажется, англичане. Лично мне хотелось бы, чтобы выиграла Италия. Буду болеть за итальянцев. Но англичане уж больно прагматичны: смотрите — ни одного гола не пропустили. Пять матчей ворота на замке. Они настолько сильны, у них монолитны оборона и полузащита. Плюс любое стандартное положение они способны превратить в гол", - сказал Наумов.
Отметим, что сборная Англии 7 июля сыграет в полуфинале Евро с датчанами. 6 июля пройдет полуфинальный матч между Испанией и Италией.
Источник: Матч ТВ
Наумов: мне кажется, Евро выиграют англичане. Они очень прагматичны - ни одного гола не пропустили
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, какая сборная, по его мнению, станет победителем Евро-2020.
Фото: Getty Images
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